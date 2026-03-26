В Кафр-Касеме пять человек пострадали в результате атаки Ирана
- 26 марта, 2026
- 10:15
Пять человек получили легкие ранения в результате иранского удара по городу Кафр-Касем в Израиле.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Пострадавшие получили травмы в результате взрыва кассетного боеприпаса и были доставлены в больницу.
Отмечается, что в результате иранского удара ряду объектов в городе нанесен ущерб.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
