В Кафр-Касеме пять человек пострадали в результате атаки Ирана

Пять человек получили легкие ранения в результате иранского удара по городу Кафр-Касем в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Пострадавшие получили травмы в результате взрыва кассетного боеприпаса и были доставлены в больницу.

Отмечается, что в результате иранского удара ряду объектов в городе нанесен ущерб.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.