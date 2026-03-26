İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Kəfr-Qasimdə İranın hücumu nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 26 mart, 2026
    • 10:32
    İsrailin Kəfr-Qasim şəhərinə İranın endirdiyi zərbə nəticəsində 5 nəfər yüngül yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Zərərçəkənlər kasetli sursatın partlaması nəticəsində xəsarət alıblar və xəstəxanaya çatdırılıblar.

    Qeyd olunub ki, İranın zərbəsi nəticəsində şəhərdəki bir sıra obyektlərə ziyan dəyib.

    ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Əli Xamenei
    В Кафр-Касеме пять человек пострадали в результате атаки Ирана

