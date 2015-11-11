​В Кабуле проходят многотысячные демонстрации против терроризма в стране

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Многотысячные демонстрации проходят в афганской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в общей сложности около 20 тыс. человек вышли на улицы Кабула.

Они требуют найти и наказать виновных в убийстве семерых хазарейцев, тела которых были найдены в минувшее воскресенье в провинции Забуль на юге страны. Протестующие обвиняют в преступлении боевиков движения "Талибан" и утверждают, что "правительство поддерживает их".

Несмотря на дождь, афганцы, в рядах которых много женщин, направились к президентскому дворцу, призывая присоединиться к их шествию. Демонстранты несут гробы с останками погибших, в числе которых ребенок и две женщины, а также их фотографии.