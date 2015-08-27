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    В Йемене убиты 36 боевиков

    Из них 28 хуситские мятежники, 8 человек - сторонники сил сопротивления

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В йеменском городе Таиз в результате перестрелки между хуситскими мятежниками и силами сопротивления погибли 36 человек. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство "Анадолу". 

    Согласно информации, из  них 28 хуситские мятежники, 8 человек - сторонники сил сопротивления. В ходе перестрелки ранены 41 хуситов и 23 сторонников сил сопротивления.

    В результате бомбардировки йеменской провинции Хадрамевт беспилотниками США уничтожено 5 террористов. 

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