В Йемене убиты 36 боевиков

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В йеменском городе Таиз в результате перестрелки между хуситскими мятежниками и силами сопротивления погибли 36 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство "Анадолу".

Согласно информации, из них 28 хуситские мятежники, 8 человек - сторонники сил сопротивления. В ходе перестрелки ранены 41 хуситов и 23 сторонников сил сопротивления.

В результате бомбардировки йеменской провинции Хадрамевт беспилотниками США уничтожено 5 террористов.