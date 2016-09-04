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    В Йемене при взрыве мины рядом с КПП полиции погибли 6 солдат

    Не менее пяти получили ранения в результате взрыва

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Шесть солдат погибли и не менее пяти получили ранения в результате взрыва мины рядом с КПП полиции в городе Аден на юге Йемена.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местного чиновника.

    По словам источника агентства, в воскресенье взрывное устройство было приведено в действие у КПП в округе Шейх Отман.

    По словам очевидца, вслед за взрывом последовала перестрелка. На место выехали несколько карет скорой помощи.

    На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. 

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