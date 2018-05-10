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    В Израиле пояснили цели ракетной атаки в Сирии

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Израильская авиация атаковала десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО правительственных сил САР в ответ на ночной ракетный обстрел. Все задействованные в операции самолеты благополучно вернулись на свои базы.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля. При этом отмечается, что ракетный залп, который спровоцировал атаку, не нанес урон авиации.

    В заявлении подчеркивается, что армия атаковала объекты, принадлежащие иранским формированиям "Аль-Кудс" на территории Сирии.

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