В Израиле пояснили цели ракетной атаки в Сирии

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Израильская авиация атаковала десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО правительственных сил САР в ответ на ночной ракетный обстрел. Все задействованные в операции самолеты благополучно вернулись на свои базы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля. При этом отмечается, что ракетный залп, который спровоцировал атаку, не нанес урон авиации.

В заявлении подчеркивается, что армия атаковала объекты, принадлежащие иранским формированиям "Аль-Кудс" на территории Сирии.