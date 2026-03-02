Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Израиле опровергают заявление Ирана о попадании в офис Нетаньяху

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла заявление Ирана о том, что в результате ракетных ударов был поражен офис израильского премьера и дом командующего ВВС Томера Бара.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    Газета отмечает, что после воздушного оповещения сообщений о попаданиях ракет по Иерусалиму не поступало.

    "По имеющейся информации, канцелярия Нетаньяху не пострадала", - отмечает газета.

    İsrail İranın Netanyahunun ofisinə zərbə endirdiyinə dair bəyanatını təkzib edib
    Netanyahu's office dismisses Iran army claims PM's fate unclear after purported missile attack

