В Израиле опровергают заявление Ирана о попадании в офис Нетаньяху

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла заявление Ирана о том, что в результате ракетных ударов был поражен офис израильского премьера и дом командующего ВВС Томера Бара.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Газета отмечает, что после воздушного оповещения сообщений о попаданиях ракет по Иерусалиму не поступало.

"По имеющейся информации, канцелярия Нетаньяху не пострадала", - отмечает газета.