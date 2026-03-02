В Израиле опровергают заявление Ирана о попадании в офис Нетаньяху
- 02 марта, 2026
- 17:05
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла заявление Ирана о том, что в результате ракетных ударов был поражен офис израильского премьера и дом командующего ВВС Томера Бара.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
Газета отмечает, что после воздушного оповещения сообщений о попаданиях ракет по Иерусалиму не поступало.
"По имеющейся информации, канцелярия Нетаньяху не пострадала", - отмечает газета.
