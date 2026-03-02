İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İsrail İranın Netanyahunun ofisinə zərbə endirdiyinə dair bəyanatını təkzib edib

    İsrail İranın Netanyahunun ofisinə zərbə endirdiyinə dair bəyanatını təkzib edib

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 17:13
    İsrail İranın Netanyahunun ofisinə zərbə endirdiyinə dair bəyanatını təkzib edib

    İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahunun dəftərxanası İranın raket zərbələri nəticəsində İsrail Baş nazirinin ofisinin və Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) komandanı Tomer Barın evinin vurulduğuna dair bəyanatını təkzib edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.

    Qəzet qeyd edib ki, hava həyəcan siqnalından sonra Qüdsə raket düşməsi barədə məlumat daxil olmayıb.

    "Mövcud məlumata görə, Netanyahunun dəftərxanası zərər görməyib", - qəzet qeyd edir.

    İrana hərbi zərbələr İsrail Qüds
    В Израиле опровергают заявление Ирана о попадании в офис Нетаньяху
    Netanyahu's office dismisses Iran army claims PM's fate unclear after purported missile attack

