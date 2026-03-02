İsrail İranın Netanyahunun ofisinə zərbə endirdiyinə dair bəyanatını təkzib edib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 17:13
İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahunun dəftərxanası İranın raket zərbələri nəticəsində İsrail Baş nazirinin ofisinin və Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) komandanı Tomer Barın evinin vurulduğuna dair bəyanatını təkzib edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.
Qəzet qeyd edib ki, hava həyəcan siqnalından sonra Qüdsə raket düşməsi barədə məlumat daxil olmayıb.
"Mövcud məlumata görə, Netanyahunun dəftərxanası zərər görməyib", - qəzet qeyd edir.
Son xəbərlər
18:13
Rəy
Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edibXarici siyasət
18:12
İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:10
Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənibDaxili siyasət
18:04
İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölübRegion
18:01
Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblərFərdi
18:01
Foto
Ramin Məmmədov Türkiyədə səfərdədirDin
18:01
İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcəkDigər ölkələr
17:58
ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyirDigər ölkələr
17:57