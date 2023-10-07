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В Израиле объявили чрезвычайное положение

В Израиле объявили чрезвычайное положение 14:49
Другие страны
7 октября 2023 г. 15:09
В Израиле объявили чрезвычайное положение

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Haaretz.

"Министр Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на всей территории Израиля", - говорится в сообщении издания.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил всеобщий сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание в штабе Министерства обороны в Тель-Авиве с командованием силового блока.

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