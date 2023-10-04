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В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Сейфуллой Таировым

В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Сейфуллой Таировым В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидом Сейфуллой Таировым, пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны.
Происшествия
4 октября 2023 г. 13:21
В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Сейфуллой Таировым

В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидом Сейфуллой Таировым, пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны.

Как сообщает аранское бюро Report, останки шехида, найденные в одном из массовых захоронений в Ходжавендском районе, доставлены в родное село Джафархан Саатлинского района.

В церемонии прощания принимают участие семья и родственники шехида, представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Напомним, шехид Таиров Сейфулла Вейтулла оглу, турок-ахыска по происхождению, родился 1 февраля 1973 года в селе Джафархан Саатлинского района. После начала первой Карабахской войны добровольно вступил в ряды армии и принимал участие в боях за защиту Родины.

Пропал без вести 31 августа 1993 года на территории села Гурдмахмудлу Физулинского района.

Останки шехида были найдены в массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоI Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhidin nəşi Saatlıda dəfn edilib - YENİLƏNİB

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