В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Сейфуллой Таировым

В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидом Сейфуллой Таировым, пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны.

В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидом Сейфуллой Таировым, пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны.

Как сообщает аранское бюро Report, останки шехида, найденные в одном из массовых захоронений в Ходжавендском районе, доставлены в родное село Джафархан Саатлинского района.

В церемонии прощания принимают участие семья и родственники шехида, представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Напомним, шехид Таиров Сейфулла Вейтулла оглу, турок-ахыска по происхождению, родился 1 февраля 1973 года в селе Джафархан Саатлинского района. После начала первой Карабахской войны добровольно вступил в ряды армии и принимал участие в боях за защиту Родины.

Пропал без вести 31 августа 1993 года на территории села Гурдмахмудлу Физулинского района.

Останки шехида были найдены в массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района.