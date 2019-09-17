В Израиле начались первые в истории страны повторные парламентские выборы

Участки для голосования открылись сегодня в 07:00 по местному времени на первых в истории Израиля повторных парламентских выборах. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по их итогам определится состав Кнессета 22-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

Всего на территории еврейского государства организовано порядка 10,5 тыс. участков для голосования.По данным властей, в Израиле на этих выборах смогут проголосовать более 6,3 млн человек.

Повторные парламентские выборы проводятся в Израиле из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва. В результате глава правительства инициировал и провел через парламент закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Тогда же на 17 сентября были назначены повторные выборы.