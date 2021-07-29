О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Израиле лица старше 60 лет смогут получить третью дозу вакцины Pfizer

В Израиле лица старше 60 лет смогут получить третью дозу вакцины Pfizer Медики в Израиле с 1 августа начнут прививать третьей дозой вакцины против коронавируса американской компании Pfizer лиц старше 60 лет для усиления иммунитета против новых штаммов коронавируса.
Другие страны
29 июля 2021 г. 19:53
В Израиле лица старше 60 лет смогут получить третью дозу вакцины Pfizer

Медики в Израиле с 1 августа начнут прививать третьей дозой вакцины против коронавируса американской компании Pfizer лиц старше 60 лет для усиления иммунитета против новых штаммов коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш проинформировал в четверг учреждения системы здравоохранения, осуществляющие вакцинацию населения, что с 1 августа они могут предлагать уколы третьей дозой препарата Pfizer лицам старше 60 лет для предупреждения дальнейшего распространения штамма "дельта". Канцелярия израильского премьера сообщила, что глава кабмина Нафтали Беннет в четверг проводит в здании Минобороны в Тель-Авиве "совещание по вопросу о третьей дополнительной прививке с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и гендиректора министерства здравоохранения".

Минздрав Израиля во вторник разрешил осуществлять вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм ковида или летального исхода при заражении. Вакцинация израильтян препаратом Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую - 5,346 млн, что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно. С июня 2021 года медики в Израиле начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке People over 60 to receive third dose of Pfizer vaccine in Israel

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
Начальник управления SOCAR покинул пост
Начальник управления SOCAR покинул пост
28 июля 2021 г. 14:56
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
ФотоНачалась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
26 июля 2021 г. 12:35
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
29 июля 2021 г. 11:57
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35
В Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
ФотоВ Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
29 июля 2021 г. 01:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi