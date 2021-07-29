В Израиле лица старше 60 лет смогут получить третью дозу вакцины Pfizer

Медики в Израиле с 1 августа начнут прививать третьей дозой вакцины против коронавируса американской компании Pfizer лиц старше 60 лет для усиления иммунитета против новых штаммов коронавируса.

Медики в Израиле с 1 августа начнут прививать третьей дозой вакцины против коронавируса американской компании Pfizer лиц старше 60 лет для усиления иммунитета против новых штаммов коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш проинформировал в четверг учреждения системы здравоохранения, осуществляющие вакцинацию населения, что с 1 августа они могут предлагать уколы третьей дозой препарата Pfizer лицам старше 60 лет для предупреждения дальнейшего распространения штамма "дельта". Канцелярия израильского премьера сообщила, что глава кабмина Нафтали Беннет в четверг проводит в здании Минобороны в Тель-Авиве "совещание по вопросу о третьей дополнительной прививке с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и гендиректора министерства здравоохранения".

Минздрав Израиля во вторник разрешил осуществлять вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм ковида или летального исхода при заражении. Вакцинация израильтян препаратом Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую - 5,346 млн, что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно. С июня 2021 года медики в Израиле начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.