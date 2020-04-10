​В Италии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Власти Италии серьезно усиливают контроль за соблюдением введенного месяц назад в связи с эпидемией COVID-19 режима самоизоляции на период пасхальных праздников, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В преддверии Пасхи, которую католики в этом году отметят 12 апреля, МВД Италии издало специальный циркуляр, предписывающий осуществление "всех полезных инициатив по обеспечению соблюдения предусмотренных ограничений, касающихся передвижения в рамках населенных пунктов и между ними".

В целях выполнения этой задачи представители вех правоохранительных органов Италии будут задействованы для осуществления мер по строгому контролю, прежде всего, на автомобильных дорогах страны.

"Тот, кто не сможет оправдать свои передвижения, будет оштрафован. Однако хочу сказать, что каждый из нас является лучшим контролером для себя самого. Это призыв к самодисциплине в части выполнения правил, как к акту коллективной ответственности", - подчеркнула министр.