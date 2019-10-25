В Италии проходит всеобщая забастовка

Ряд итальянских профсоюзов - в транспортной, образовательной, медицинской и других сферах - объявили в пятницу всеобщую забастовку по всей стране. Протесты работников как государственного, так и частного сектора связаны с недовольством общими условиями и оплатой труда, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стачка повлияет прежде всего на работу транспорта. Так, в Риме ожидаются перебои с энергоснабжением, будет ограничена работа коммунальных служб. Забастовка распространяется на метро, наземный транспорт, образовательные учреждения и музеи. Серьезные затруднения в работе общественного транспорта затронут и Милан.

Итальянская компания Alitalia отменила около 240 рейсов.

С 21:00 четверга до 21:00 пятницы проводят забастовку и сотрудники национальной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato, в связи с этим расписание региональных поездов было изменено, а некоторые из них отменены. Отмечается, что забастовка не затронет поезда скоростных железнодорожных линий. Движение региональных поездов гарантировано с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.