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В Италии при падении подъемного крана погибли три человека

В Италии при падении подъемного крана погибли три человека По меньшей мере три человека погибли в субботу при падении строительного крана на здание в Турине (северная область Италии Пьемонт).
Другие страны
18 декабря 2021 г. 20:08
В Италии при падении подъемного крана погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в субботу при падении строительного крана на здание в Турине (северная область Италии Пьемонт).

Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica.

Речь идет о рабочих, один из которых скончался уже в больнице. Трое прохожих были госпитализированы. Согласно предварительной информации, причиной инцидента стало разрушение конструкции в основании крана. Он рухнул на семиэтажное здание во время подготовки строительной площадки, поясняет газета.

Ранее сообщалось о гибели двух человек.

Место происшествия оцеплено полицией, работают спасательные службы.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada bədbəxt hadisə nəticəsində bir neçə nəfər ölüb

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