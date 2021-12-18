В Италии при падении подъемного крана погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в субботу при падении строительного крана на здание в Турине (северная область Италии Пьемонт).

По меньшей мере три человека погибли в субботу при падении строительного крана на здание в Турине (северная область Италии Пьемонт).

Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica .

Речь идет о рабочих, один из которых скончался уже в больнице. Трое прохожих были госпитализированы. Согласно предварительной информации, причиной инцидента стало разрушение конструкции в основании крана. Он рухнул на семиэтажное здание во время подготовки строительной площадки, поясняет газета.

Ранее сообщалось о гибели двух человек.

Место происшествия оцеплено полицией, работают спасательные службы.