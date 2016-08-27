В Италии посредством SMS собрали более 6 млн. евро для пострадавших от землетрясения

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Департамент гражданской защиты собрал за три дня после разрушительного землетрясения в центре Италии более 6 млн. евро за счет добровольных пожертвований населения, сделанных посредством SMS-сообщений, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Собранная за первые три дня сумма уже достигла 6 млн. 120 тыс. 296 евро. Деньги поступили на счет, открытый Департаментом гражданской защиты, через службу SMS-сообщений операторов мобильной связи после того, как был объявлен специальный номер для осуществления пожертвований", - указывается в заявлении.

Единый для всех операторов специальный номер был объявлен 24 августа, в день землетрясения. Всем желающим предлагалось послать со своего мобильного телефона SMS-сообщение стоимостью 2 евро.

Департамент гражданской защиты также объявил о прекращении приема продовольственных продуктов и предметов первой необходимости. По словам местных властей, собранной ранее гуманитарной помощи жителям городов, пострадавших от стихии, достаточно; оставшиеся без крова граждане нуждаются в финансовой помощи. Помимо Департамента сбором средств для пострадавших занимаются неправительственные, благотворительные организации, радио и телевидение.

По последним данным, число жертв землетрясения достигло 290 человек. Около 400 пострадали, более двух тысяч жителей небольших городков в центральной части Апеннинских гор остались без крыши над головой.