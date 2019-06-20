В Италии обрушился дом, есть погибшие

Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в центре города Гориция на севере Италии, передает Report со ссылкой на РИА новости.

Спасатели извлекли из-под развалин обрушившегося здания тела мужчины и женщины, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.

Спасатели продолжают поиски третьего человека, который предположительно должен находиться под завалами. Взрыв произошел этой ночью на одной из центральных улиц Гориции. В доме, который обрушился полностью, были три квартиры, одна из которых пустовала. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой, а также карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента.