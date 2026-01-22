В Испании произошел третий по счету ж/д инцидент, пострадали шесть человек

В Испании произошел третий за последние дни железнодорожный инцидент.

Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

Инцидент произошел в районе города Картахена.

По предварительной информации, поезд зацепился за "руку" крана, выполнявшего определенные работы на территории, прилегающей к пути, но не связанные с обслуживанием железной дороги. В результате инциента пострадали шесть человек.

Отметим, что вечером в воскресенье в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, который двигался в противоположном направлении. В аварии погибли 43 человека, это одна из худших железнодорожных катастроф в стране в новейшей истории.

Через несколько дней в Гелиде (Барселона) поезд врезался в подпорную стену, обрушившуюся на рельсы из-за сильных дождей. В результате этого погиб машинист, еще 37 человек получили ранения, пятеро из них серьезные.