    Движение поездов приостановлено по всей Каталонии после аварии в Барселоне

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 10:52
    Движение поездов по сети Rodalies по всей Каталонии в среду после смертельной аварии, произошедшей прошлой ночью в Гелиде (Барселона), где поезд врезался в подпорную стену, обрушившуюся на рельсы из-за сильных дождей.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на сообщение госпредприятия Adif, которое управляет большей частью железнодорожной инфраструктуры Испании.

    Авария произошла около 21:00 по местному времени. Авария произошла из-за дождя, когда большая стена обрушилась на железнодорожные пути как раз в тот момент, когда поезд по линии R4 следовал из Сант-Висенс-де-Кальдерс (Таррагона) в сторону Манресы (Барселона). В результате этого погиб машинист, еще 37 человек получили ранения, пятеро из них серьезные.

    Это уже вторая по счету железнодорожная катастрофа в Испании с начала этого года. Так, ранее из-за столкновения поездов в городе Адамус погибли 42 человека, в связи с чем был объявлен трехдневный траур.

    Лента новостей