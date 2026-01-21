Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 03:22
    В Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной

    Пригородный поезд в испанском автономном сообществе Каталония столкнулся с подпорной стеной, обрушившейся на рельсы.

    Как передает Report, об этом сообщила газета ABC.

    По ее информации, в результате происшествия пострадали не менее 20 человек.

    Отмечается, что поезд следовал по линии Желида - Манреса.

    Каталония поездка

    Последние новости

    03:22

    В Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной

    Другие страны
    03:01

    Президент: Мы вступаем в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах

    Внешняя политика
    03:00

    Ильхам Алиев: За три с лишним года мы уже увеличили поставки газа в Европу почти до 13 млрд кубометров

    Внутренняя политика
    02:58

    Президент: Со стороны Европы мы не видим существенных инвестиций ни в ископаемое топливо, ни в возобновляемые источники энергии

    Внутренняя политика
    02:57

    Президент: Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии, потому что хотим сделать нашу страну и наш регион более пригодными для жизни

    Внешняя политика
    02:55

    Ильхам Алиев: Как во время "Евровидения", так и во время COP мы сталкивались с необоснованной критикой

    Внешняя политика
    02:52

    Президент: Каждый год у нас будет проводиться либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы по горнолыжному спорту

    Внешняя политика
    02:45

    Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум

    Внешняя политика
    02:43

    Ильхам Алиев: Баку и Азербайджан становятся очень привлекательными для иностранцев

    Внешняя политика
    Лента новостей