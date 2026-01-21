Kataloniyada qatarların hərəkəti dayandırılıb
- 21 yanvar, 2026
- 11:22
Ötən gecə Barselonada qatarın güclü yağışlar səbəbindən relslərin üstünə çökmüş istinad divarına çırpılması nəticəsində baş verən ağır qəzadan sonra bütün Kataloniya ərazisində qatarların hərəkəti dayandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mediası ölkənin dəmir yolu infrastrukturunun böyük hissəsini idarə edən "Adif" dövlət müəssisəsinin məlumatına istinadən məlumat yayıb.
Qəza yerli vaxtla saat 21:00 radələrində baş verib. Qəza nəticəsində maşinist həlak olub, daha 37 nəfər yaralanıb, onlardan beşinin vəziyyəti ağırdır.
Bu, ilin əvvəlindən İspaniyada baş verən ikinci dəmir yolu qəzasıdır. Belə ki, bundan əvvəl Adamus şəhərində qatarların toqquşması nəticəsində 42 nəfər həlak olmuş və bununla əlaqədar üçgünlük matəm elan edilmişdi.