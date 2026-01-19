İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    İspaniyada üçgünlük matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 18:58
    İspaniyada üçgünlük matəm elan edilib

    İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes Adamus şəhərində qatarların toqquşması nəticəsində azı 39 nəfərin həlak olması ilə əlaqədar üçgünlük matəm elan edib.

    "Report" EFE agentliyinə istinadən xəbər verir ki, faciə yerinə baş çəkən hökumət başçısı qəzanın səbəblərinin tam şəffaflıqla açıqlanacağına əmin olduğunu deyib.

    "Biz həqiqəti, cavabı öyrənəcəyik", - baş nazir bildirib.

    Sançes həmçinin həlak olanların ailələrinə lazımi yardımın göstəriləcəyini vəd edib.

    Qeyd edək ki, İspaniyanın Adamus şəhərində 300 sərnişinlə Malaqadan Madridə gedən "Iryo" qatarının bir neçə vaqonu relsdən çıxaraq əks istiqamətdə 184 sərnişinlə Huelva şəhərinə doğru hərəkət edən "Alvia" qatarı ilə toqquşub. Faciə nəticəsində 39 nəfər həlak olub.

    İspaniya Qatar qəzası matəm
    Испания объявила трехдневный траур по погибшим в Адамусе

    Son xəbərlər

    19:31

    Mingəçevirdə qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    19:21

    Çindən ilk Transxəzər yük qatarı Azərbaycana yola düşüb

    İnfrastruktur
    19:09

    "Şamaxı" "Zirə"nin futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    19:09

    Belarus ABŞ-nin Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    19:07
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda Braziliyanın "BTG Pactual" şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:58

    İspaniyada üçgünlük matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    18:53
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Pakistanda yad edilib

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur" toponimlərinin izahlı lüğəti" nəşrə hazırlanır

    Elm və təhsil
    18:45

    İtaliya təmsilçisi Premyer Liqa klubunun futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti