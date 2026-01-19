Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Испания объявила трехдневный траур по погибшим в Адамусе

    Испания объявила трехдневный траур по погибшим в Адамусе

    Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о национальном трехдневном трауре из-за столкновения поездов в городе Адамус, где погибли по меньшей мере 39 человек.

    Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, во время визита на место трагедии глава правительства заверил, что причины аварии будут раскрыты "с абсолютной прозрачностью и абсолютной ясностью".

    "Мы узнаем правду, мы узнаем ответ", – подтвердил премьер.

    Санчес также пообещал, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

    В испанском Адамусе несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, который двигался в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы. Жертвами катастрофы стали 39 человек.

