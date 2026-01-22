İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    İspaniyada dəmir yolunda sayca üçüncü insident baş verib, altı nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 18:20
    İspaniyada dəmir yolunda sayca üçüncü insident baş verib, altı nəfər yaralanıb

    İspaniyada son bir həftə ərzində dəmir yolunda sayca 3-cü insident baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Pais" məlumat yayıb.

    Hadisə Kartahena şəhərində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, qatar yola bitişik ərazidə müəyyən işləri yerinə yetirən, lakin dəmir yolunun xidməti ilə əlaqəli olmayan kranın "qoluna" ilişib. Nəticədə altı nəfər yaralanıb.

    Qeyd edək ki, yanvarın 18-də axşam İspaniyanın Adamus şəhərində Malaqadan Madridə gedən "Iryo" qatarı relsdən çıxaraq, əks istiqamətdə hərəkət edən "Alvia" qatarı ilə toqquşub. Qəza nəticəsində 43 nəfər ölüb. Bu, ölkənin müasir tarixində ən dəhşətli dəmir yolu qəzalarından biridir.

    Bir neçə gün sonra Gelidada (Barselona) qatar güclü yağışlar səbəbindən relslərə düşmüş divara çırpılıb. Nəticədə maşinist ölüb və 37 nəfər yaralanıb, onlardan beşinin vəziyyəti ağırdır.

    İspaniya Qatar qəzası dəmir yolu
    В Испании произошел третий по счету ж/д инцидент, пострадали шесть человек

    Son xəbərlər

    18:38

    İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 45-ə çatıb

    Digər ölkələr
    18:30

    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi 1 aylıq sıradan çıxıb

    Futbol
    18:30

    Makron: Aralıq dənizində Rusiyadan gələn tanker saxlanılıb

    Digər
    18:29

    "ACWA Power" Azərbaycan vasitəsilə Avropaya "yaşıl enerji"nin ixracı layihələrinin sinerjisində iştirak edəcək

    Energetika
    18:21

    Gürcüstanın Azərbaycandan meyvə-tərəvəz şirəsinin idxalına çəkdiyi xərci 2,2 dəfə artıb

    Biznes
    18:20

    İspaniyada dəmir yolunda sayca üçüncü insident baş verib, altı nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    18:18
    Foto

    Milli Məclislə NATO PA arasında gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    18:16

    Ülvi Quliyev: "2025-ci il Azərbaycan karate ailəsi üçün uğurlu olub"

    Fərdi
    17:56

    2026-cı il "Oskar" mükafatının əsas namizədlərinin siyahısı açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti