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В Испании отменили обязательное ношение масок на улице

В Испании отменили обязательное ношение масок на улице Ношение масок на улице с субботы становится необязательным в Испании, ограничительная мера, действовавшая почти год, была отменена правительством в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и быстрыми темпами вакцинации
Другие страны
26 июня 2021 г. 09:44
В Испании отменили обязательное ношение масок на улице

Ношение масок на улице с cегодняшнего дня становится необязательным в Испании, ограничительная мера, действовавшая почти год, была отменена правительством в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и быстрыми темпами вакцинации. Об этом сообщает Report со ссылкой на "РИА Новости".

С июля прошлого года испанцы не могли выйти из дома, не надев маску. В случае невыполнения правил – штраф до 100 евро. Маску было необходимо носить везде и всегда – в подъезде и лифте собственного дома, в магазине, общественном транспорте, на улице, в парке, даже в одиночестве прогуливаясь по берегу моря. Исключения были сделаны для людей, у которых есть какие-либо медицинские противопоказания, детей до шести лет, а также при занятиях спортом.

Строгий масочный режим, правда, не спас Испанию от еще трех волн эпидемии, пережитых за время его действия. Сейчас, когда в стране, наконец, после больших проблем наладилась массовая вакцинация, эпидемиологическая обстановка значительно улучшилась, правительство пошло на его смягчение, отменив необходимость масок на открытых пространствах. Правда, только если есть возможность соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В противном случае необходимо быть в маске даже на улице и в любых других местах скопления людей на открытом воздухе.

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