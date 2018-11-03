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    В Испании обезвредили группировку, пытавшуюся украсть пять миллионов евро

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/  Занимавшаяся подделкой банковских карт преступная группировка, во главе которой стоял ранее судимый за финансирование терактов 11 сентября 2001 года в США человек, обезврежена в Испании. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Национальная полиция страны.

    Члены группировки занимались клонированием карт через скимминг (вид мошенничества с банковскими картами, который предусматривает использование различных устройств типа "скиммер") и кардинг (вид мошенничества, при котором производится операция с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированная или не подтвержденная ее держателем).

    Задержаны 19 человек в Мадриде, говорится в сообщении полиции.

    Лидером группировка был человек, ранее осужденный за финансирование терактов 11 сентября 2001 года в США – система получения средств была аналогичной. В общей сложности группировка пыталась похитить пять миллионов евро через банкоматы и торговые точки, однако ей удалось украсть только 500 тысяч евро.

    При обысках были обнаружены данные 20 тысяч карт как испанских банков, так и иностранных.

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