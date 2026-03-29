    В Исламабаде стартуют переговоры по кризису вокруг Ирана

    29 марта, 2026
    • 11:19
    В Исламабаде стартуют переговоры по кризису вокруг Ирана

    В Исламабаде начинаются двухдневные переговоры по снижению напряженности на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ирана, в которых принимают участие министры иностранных дел Пакистана, Турции и ряда других стран.

    Как передает Report со ссылкой на публикацию МИД Пакистана, глава ведомства Мухаммад Исхак Дар и его турецкий коллега Хакан Фидан также проведут двусторонние консультации по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, включая региональные события.

    В переговорах в Исламабаде также принимают участие главы МИД Саудовской Аравии и Египта Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Бадр Абдель Аты. Также запланирована их встреча с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    "Визит предоставит возможность еще больше укрепить сотрудничество и координацию Пакистана с этими странами в разнообразных областях, представляющих взаимный интерес", - заявил ранее Исхак Дар.

    Отметим, что Пакистан в последнее время активно выступает посредником между Ираном и США.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    İslamabadda İran böhranı ilə bağlı danışıqlar başlayır

