В Ирландии могут избрать самого молодого премьера в истории страны

Министр высшего образования, науки и инноваций Ирландии Саймон Харрис подтвердил, что намерен побороться за пост лидера партии "Фине гэл", победа автоматически сделает его премьер-министром республики.

Министр высшего образования, науки и инноваций Ирландии Саймон Харрис подтвердил, что намерен побороться за пост лидера партии "Фине гэл", победа автоматически сделает его премьер-министром республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 37-летний политик заявил в эфире телеканала RTÉ.

В случае избрания, он будет самым молодым политиком на посту премьер-министра страны.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку и доверие. Я отдам все свои силы, чтобы отплатить за это доверие", - сообщил Харрис. Он поблагодарил уходящего лидера партии и правительства Лео Варадкара, внезапно объявившего об отставке в среду, за его деятельность во главе "Фине гэл" на протяжении последних семи лет и за работу в правительстве.

"Он провел нашу партию и страну через очень сложные времена, включая Brexit, пандемию COVID-19 и недавний кризис со стоимостью жизни", - сказал политик.

После того как остальные претенденты, которые накануне рассматривались как основные на должность лидера партии, заявили, что не будут принимать участия в выборах, Харрис стал наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы стать самым молодым премьер-министром в истории Ирландии. По информации телеканала, он уже заручился поддержкой примерно половины от парламентариев "Фине гэл". За него, по разным данным, было подано примерно 26 голосов от партии, имеющей в обеих палатах парламента и в качестве депутатов Европарламента 54 представителя.