В Иране задержали нескольких человек за шпионаж с использованием Starlink

Иранская полиция задержала нескольких человек по обвинению в шпионаже с использованием оборудования Starlink.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на иранские медиа.

По их данным, подозреваемые арендовали квартиру в Юсефабаде, которая, как утверждается, использовалась как база для разведывательной деятельности.

"Современное оборудование связи, включая спутниковые системы Starlink, использовались для передачи данных иностранным разведслужбам и враждебным сетям", - пишут издания.

Точное число задержанных не указывается.

Еще одно задержание произошло в городе Сарвестан, примерно в 80 км к юго-востоку от Шираза. По версии полиции, задержанный сотрудничал с "враждебными структурами", отправляя сообщения, фото и видео стратегически важных объектов.