    В Иране задержали нескольких человек за шпионаж с использованием Starlink

    Другие страны
    • 28 апреля, 2026
    • 14:11
    В Иране задержали нескольких человек за шпионаж с использованием Starlink

    Иранская полиция задержала нескольких человек по обвинению в шпионаже с использованием оборудования Starlink.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на иранские медиа.

    По их данным, подозреваемые арендовали квартиру в Юсефабаде, которая, как утверждается, использовалась как база для разведывательной деятельности.

    "Современное оборудование связи, включая спутниковые системы Starlink, использовались для передачи данных иностранным разведслужбам и враждебным сетям", - пишут издания.

    Точное число задержанных не указывается.

    Еще одно задержание произошло в городе Сарвестан, примерно в 80 км к юго-востоку от Шираза. По версии полиции, задержанный сотрудничал с "враждебными структурами", отправляя сообщения, фото и видео стратегически важных объектов.

    İranda "Starlink" vasitəsilə casusluqda şübhəli bilinən bir neçə nəfər saxlanılıb
    Iranian police arrest individuals accused of espionage using Starlink devices

    Последние новости

    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    16:57
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    16:57

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

    Энергетика
    Лента новостей