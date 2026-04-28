İranda "Starlink" vasitəsilə casusluqda şübhəli bilinən bir neçə nəfər saxlanılıb
- 28 aprel, 2026
- 14:23
İran polisi "Starlink" avadanlığından istifadə edərək casusluq etməkdə təqsirli bilinən bir neçə nəfəri saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" İran mediasına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, saxlanılan şəxslər Yusifabadda icarəyə götürdükləri mənzili kəşfiyyat fəaliyyəti üçün baza kimi istifadə ediblər.
"Müasir rabitə avadanlıqları, o cümlədən "Starlink" peyk sistemləri xarici kəşfiyyat xidmətlərinə və düşmən şəbəkələrinə məlumat ötürmək üçün istifadə edilib", - nəşrlər yazır.
Saxlanılanların dəqiq sayı açıqlanmır.
Şirazdan təxminən 80 km cənub-şərqdə yerləşən Sərvistan şəhərində isə bir nəfər saxlanılıb. Polisin versiyasına görə, saxlanılan şəxs "düşmən qurumlarla" əməkdaşlıq edərək strateji əhəmiyyətli obyektlərin foto və videolarını göndərib.