    İranda "Starlink" vasitəsilə casusluqda şübhəli bilinən bir neçə nəfər saxlanılıb

    28 aprel, 2026
    • 14:23
    İranda Starlink vasitəsilə casusluqda şübhəli bilinən bir neçə nəfər saxlanılıb

    İran polisi "Starlink" avadanlığından istifadə edərək casusluq etməkdə təqsirli bilinən bir neçə nəfəri saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" İran mediasına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, saxlanılan şəxslər Yusifabadda icarəyə götürdükləri mənzili kəşfiyyat fəaliyyəti üçün baza kimi istifadə ediblər.

    "Müasir rabitə avadanlıqları, o cümlədən "Starlink" peyk sistemləri xarici kəşfiyyat xidmətlərinə və düşmən şəbəkələrinə məlumat ötürmək üçün istifadə edilib", - nəşrlər yazır.

    Saxlanılanların dəqiq sayı açıqlanmır.

    Şirazdan təxminən 80 km cənub-şərqdə yerləşən Sərvistan şəhərində isə bir nəfər saxlanılıb. Polisin versiyasına görə, saxlanılan şəxs "düşmən qurumlarla" əməkdaşlıq edərək strateji əhəmiyyətli obyektlərin foto və videolarını göndərib.

    Starlink İran
    В Иране задержали нескольких человек за шпионаж с использованием Starlink
    Iranian police arrest individuals accused of espionage using Starlink devices

