Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Иране вышла из строя опреснительная установка на острове Кешм

    В Иране вышла из строя опреснительная установка на острове Кешм

    Один из опреснительных заводов на острове Кешм в Иране выведен из строя в результате авиаудара.

    Как передает Report, со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения.

    Дата совершения удара при этом не была указана.

    "Питьевая вода на острове Кешм обеспечивается опреснительными установками. Одна из них подверглась нападению и полностью выведена из строя. Ее ремонт в краткосрочной перспективе невозможен", - заявил представитель минздрава.

    Ранее в этом месяце Иран уже сообщал, что опреснительная установка на острове Кешм подверглась авиаударам.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Iran media says strikes put desalination plant on Gulf Island out of service

