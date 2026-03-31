İranda Qəşm adasındakı duzsuzlaşdırma zavodu hava zərbəsi ilə məhv edilib

İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    31 mart, 2026
    İranda Qəşm adasındakı duzsuzlaşdırma zavodlarından biri hava zərbəsi nəticəsində sıradan çıxarılıb.

    "Report" Yaxın Şərq KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi məlumat yayıb.

    Zərbənin endirildiyi tarixi göstərilməyib.

    "Qəşm adasında içməli su duzsuzlaşdırma qurğuları vasitəsilə təmin edilir. Onlardan biri hücuma məruz qalıb və tamamilə sıradan çıxarılıb. Onun qısamüddətli perspektivdə təmiri mümkün deyil", - nazirliyin nümayəndəsi bildirib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    В Иране вышла из строя опреснительная установка на острове Кешм
    Iran media says strikes put desalination plant on Gulf Island out of service

