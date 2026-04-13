В Иране возобновило работу испанское посольство
Другие страны
- 13 апреля, 2026
- 13:46
Посольство Испании в Тегеране вернулось к работе в штатном режиме.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в соцсети X.
"Посол Антонио Санчес-Бенедито Гаспар вместе с дипломатической командой и местными сотрудниками возобновляет свою работу с обязательством поддерживать мир",- указали в дипмиссии.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о намерении открыть посольство в Тегеране 9 апреля. Решение принято после объявленного Дональдом Трампом перемирия. Испанских дипломатов эвакуировали из столицы Ирана после начала военной операции США и Израиля.
Последние новости
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33