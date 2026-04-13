В Иране возобновило работу испанское посольство

Посольство Испании в Тегеране вернулось к работе в штатном режиме.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в соцсети X.

"Посол Антонио Санчес-Бенедито Гаспар вместе с дипломатической командой и местными сотрудниками возобновляет свою работу с обязательством поддерживать мир",- указали в дипмиссии.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о намерении открыть посольство в Тегеране 9 апреля. Решение принято после объявленного Дональдом Трампом перемирия. Испанских дипломатов эвакуировали из столицы Ирана после начала военной операции США и Израиля.