    В Иране возобновило работу испанское посольство

    13 апреля, 2026
    • 13:46
    В Иране возобновило работу испанское посольство

    Посольство Испании в Тегеране вернулось к работе в штатном режиме.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в соцсети X.

    "Посол Антонио Санчес-Бенедито Гаспар вместе с дипломатической командой и местными сотрудниками возобновляет свою работу с обязательством поддерживать мир",- указали в дипмиссии.

    Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о намерении открыть посольство в Тегеране 9 апреля. Решение принято после объявленного Дональдом Трампом перемирия. Испанских дипломатов эвакуировали из столицы Ирана после начала военной операции США и Израиля.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Посольство Испании Антонио Санчес-Бенедито Гаспар Дональд Трамп
    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей