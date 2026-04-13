    • 13 апреля, 2026
    • 22:56
    Состояние пострадавших в ДТП в Сальяне оценивается как средней тяжести - ОБНОВЛЕНО

    Состояние пяти человек, пострадавших в ДТП в Сальянском районе, оценивается как средней тяжести.

    Об этом аранскому бюро Report сообщили в Центральной районной больнице.

    Было отмечено, что 13 апреля в медучреждение были доставлены четверо мужчин и одна женщина, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии.

    "Пациентам, получившим различные телесные повреждения, была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, их лечение продолжается в профильных отделениях", - сообщили медики.

    В Сальянском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, пострадали пять человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зафиксировано на 52-м километре магистральной дороги Алят-Астара.

    Столкнулись два движущихся автомобиля марки Mercedes. В результате аварии жители Лянкяранского района - Бадалова Вюсаля Самед гызы (1980), Бадалов Рафаил Аваз оглу (1972), Бадалов Гасан Рафаил оглу (2002), Ахундов Эльшан Шамсаддин оглу (1967), а также житель Джебраильского района - Исмайлов Физули Рамазан оглу (1959) получили травмы различной степени тяжести.

    Они были доставлены в Центральную больницу Сальянского района. По факту проводится расследование.

    Сальянский район Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Salyanda baş verən qəzada xəsarət alan beş nəfərin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

