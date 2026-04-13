Состояние пострадавших в ДТП в Сальяне оценивается как средней тяжести - ОБНОВЛЕНО

Состояние пяти человек, пострадавших в ДТП в Сальянском районе, оценивается как средней тяжести.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Центральной районной больнице.

Было отмечено, что 13 апреля в медучреждение были доставлены четверо мужчин и одна женщина, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии.

"Пациентам, получившим различные телесные повреждения, была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, их лечение продолжается в профильных отделениях", - сообщили медики.

В Сальянском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, пострадали пять человек.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зафиксировано на 52-м километре магистральной дороги Алят-Астара.

Столкнулись два движущихся автомобиля марки Mercedes. В результате аварии жители Лянкяранского района - Бадалова Вюсаля Самед гызы (1980), Бадалов Рафаил Аваз оглу (1972), Бадалов Гасан Рафаил оглу (2002), Ахундов Эльшан Шамсаддин оглу (1967), а также житель Джебраильского района - Исмайлов Физули Рамазан оглу (1959) получили травмы различной степени тяжести.

Они были доставлены в Центральную больницу Сальянского района. По факту проводится расследование.