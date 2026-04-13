В Загатале автомобиль насмерть сбил пешехода

В Загатальском районе произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился Mitsubishi Сафар Кяляшов, сбил переходившего дорогу 55-летнего Имдата Исмайылова.

Пострадвшего немедленно доставили в больницу, однако, несмотря не усилия врачей, спасти жизнь мужчине не удалось.

В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.