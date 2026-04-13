В Загатале автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 13 апреля, 2026
- 23:34
В Загатальском районе произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился Mitsubishi Сафар Кяляшов, сбил переходившего дорогу 55-летнего Имдата Исмайылова.
Пострадвшего немедленно доставили в больницу, однако, несмотря не усилия врачей, спасти жизнь мужчине не удалось.
В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
04:37
В Перу завершилось голосование на президентских и парламентских выборахДругие страны
04:22
КНДР провела испытательные пуски крылатых ракетДругие страны
03:54
Видео
США ударили по судну с наркотиками в Тихом океанеДругие страны
03:17
Иран потребовал у пяти арабских стран компенсации за "их соучастие в войне"Другие страны
02:46
Вэнс: США достигли своих целей в ИранеДругие страны
02:09
МИД Северного Кипра: Миротворческие силы ООН отошли от принципа нейтралитетаДругие страны
01:38
ЕС выдвинул новому лидеру Венгрии десятки условий для доступа к €35 млрдДругие страны
01:24
МИД РФ: Арагчи проинформировал Лаврова о деталях ирано-американских переговоровВ регионе
00:57