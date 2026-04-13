Zaqatalada avtomobilin vurduğu piyada ölüb
Hadisə
- 13 aprel, 2026
- 23:10
Zaqatalada avtomobilin vurduğu piyada ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün saat 21:00 radələrində Zaqatala rayonu ərazisində baş verib.
Səfər Kələşov idarə etdiyi "Mitsubishi" markalı avtomobillə yolu keçən piyada - 55 yaşlı İmdat İsmayılovu vurub. O aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.
DİN-in Mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.
