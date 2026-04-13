    Zaqatalada avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    • 13 aprel, 2026
    • 23:10
    Zaqatalada avtomobilin vurduğu piyada ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün saat 21:00 radələrində Zaqatala rayonu ərazisində baş verib.

    Səfər Kələşov idarə etdiyi "Mitsubishi" markalı avtomobillə yolu keçən piyada - 55 yaşlı İmdat İsmayılovu vurub. O aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

    DİN-in Mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    В Загатале автомобиль насмерть сбил пешехода

    Son xəbərlər

    04:54

    Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    04:17
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    03:35

    İran beş ərəb ölkəsindən müharibədə "ABŞ ilə əlbir olduqları üçün" təzminat tələb edib

    Digər ölkələr
    03:11

    Vens: ABŞ İrandakı məqsədlərinə çatıb

    Digər ölkələr
    02:35

    Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    02:08

    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Rusiya XİN: Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarının təfərrüatları barədə Lavrovu məlumatlandırıb

    Region
    01:17

    Vladiqafqazdakı pirotexnika anbarında baş verən partlayışda ölənlərin sayı üçə çatıb

    Region
    00:44

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti