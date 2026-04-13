В Доминикане из-за ливней эвакуированы 30 тыс. человек, трое погибли

Около 30 тысяч человек покинули свои дома в Доминиканской Республике из-за последствий проливных дождей, которые не прекращаются в стране уже больше месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, также последствия ливней унесли жизни трех человек, среди которых семилетняя девочка, 19-летний юноша, а также новорожденный.

"Приоритет правительства в настоящее время - спасение жизней, защита имущества и сохранение инфраструктуры", - говорится в заявлении канцелярии президента Луиса Абинадера.

Глава государства объявил чрезвычайное положение в пяти провинциях, а также в столице Санто-Доминго.

По данным Центра по чрезвычайным операциям (COE) на 12 апреля, из зон бедствия были эвакуированы 30 500 человек, 14 населенных пунктов оказались в изоляции, 6 100 домов были затоплены, повреждены автомагистрали и мосты.