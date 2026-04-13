Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Доминикане из-за ливней эвакуированы 30 тыс. человек, трое погибли

    Другие страны
    • 13 апреля, 2026
    • 22:43
    В Доминикане из-за ливней эвакуированы 30 тыс. человек, трое погибли

    Около 30 тысяч человек покинули свои дома в Доминиканской Республике из-за последствий проливных дождей, которые не прекращаются в стране уже больше месяца.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, также последствия ливней унесли жизни трех человек, среди которых семилетняя девочка, 19-летний юноша, а также новорожденный.

    "Приоритет правительства в настоящее время - спасение жизней, защита имущества и сохранение инфраструктуры", - говорится в заявлении канцелярии президента Луиса Абинадера.

    Глава государства объявил чрезвычайное положение в пяти провинциях, а также в столице Санто-Доминго.

    По данным Центра по чрезвычайным операциям (COE) на 12 апреля, из зон бедствия были эвакуированы 30 500 человек, 14 населенных пунктов оказались в изоляции, 6 100 домов были затоплены, повреждены автомагистрали и мосты.

    Доминиканская Республика Луис Абинадер
    Dominikanda güclü yağışlar səbəbindən 30 min nəfər təxliyə edilib, üç nəfər həlak olub
    Dominican Republic rains force 30,000 to evacuate, leave 3 dead

    Последние новости

