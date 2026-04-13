    СМИ: Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 16 апреля

    • 13 апреля, 2026
    • 22:52
    СМИ: Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 16 апреля

    Следующий раунд ирано-американских переговоров состоится 16 апреля в Пакистане.

    Как передает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил корреспондент издания The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране.

    "Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдет в Исламабаде", - следует из публикации.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершились без достижения соглашения.

    Переговоры между США и Ираном Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Пакистан

    04:37

    В Перу завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

    04:22

    КНДР провела испытательные пуски крылатых ракет

    03:54
    США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

    03:17

    Иран потребовал у пяти арабских стран компенсации за "их соучастие в войне"

    02:46

    Вэнс: США достигли своих целей в Иране

    02:09

    МИД Северного Кипра: Миротворческие силы ООН отошли от принципа нейтралитета

    01:38

    ЕС выдвинул новому лидеру Венгрии десятки условий для доступа к €35 млрд

    01:24

    МИД РФ: Арагчи проинформировал Лаврова о деталях ирано-американских переговоров

    00:57

    МВФ: Возвращение поставок к прежнему уровню после открытия Ормуза потребует времени

