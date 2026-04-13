    Шахбаз Шариф пригласил Марка Карни в Пакистан

    Шахбаз Шариф пригласил Марка Карни в Пакистан

    Премьер-министр Канады Марк Карни сегодня вечером позвонил пакистанскому коллеге Шахбазу Шарифу.

    Как передает Report, об этом Шариф сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Я поблагодарил его (Карни - ред.) за поддержку Канадой усилий Пакистана в содействии прекращению огня и переговорам между США и Ираном", - отметил он.

    Шариф снова подтвердил приверженность Пакистана продвижению мира и стабильности в регионе. Стороны также договорились укреплять пакистано-канадское сотрудничество, особенно в области торговли и инвестиций в сельское хозяйство, зеленую энергетику, горнодобывающую промышленность и минеральные ресурсы.

    "Я также пригласил премьер-министра Карни совершить официальный визит в Пакистан в удобное для обеих сторон время", - подытожил Шариф.

