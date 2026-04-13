İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    Şahbaz Şərif Mark Karnini Pakistana dəvət edib

    Kanadanın Baş naziri Mark Karni bu gün axşam pakistanlı həmkarı Şahbaz Şərifə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Şərif "X" sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    "Mən ABŞ və İran arasında atəşkəsə və danışıqlara kömək göstərilməsində Pakistanın səylərinə Kanadanın verdiyi dəstəyə görə ona (Karniyə - red.) təşəkkür etdim", - o qeyd edib.

    Şərif Pakistanın regionda sülh və sabitliyin təşviqinə sadiqliyini yenidən təsdiqləyib. Tərəflər həmçinin ticarət və kənd təsərrüfatı, yaşıl enerji, dağ-mədən sənayesi və mineral ehtiyatlara investisiyalar sahəsində Pakistan-Kanada əməkdaşlığını möhkəmləndirmək barədə razılığa gəliblər.

    "Mən həmçinin baş nazir Karnini hər iki tərəf üçün münasib vaxtda Pakistana rəsmi səfərə dəvət etdim", - Şərif yekunlaşdırıb.

    Шахбаз Шариф пригласил Марка Карни в Пакистан
    Sharif, Carney agree to boost Pakistan-Canada trade ties

