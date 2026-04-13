    İspaniyanın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini bərpa edib

    Digər ölkələr
    • 13 aprel, 2026
    • 14:05
    İspaniyanın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini bərpa edib

    İspaniyanın Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyəti bərpa olunub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin mətbuat xidməti "X" hesabında bildirib.

    "Səfir Antonio Sançes-Benedito Qaspar diplomatik komanda və yerli əməkdaşlarla birlikdə sülhü dəstəkləmək öhdəliyi ilə fəaliyyətini bərpa edir", - diplomatik missiyadan qeyd ediblər.

    İspaniyanın xarici işlər naziri Xose Manuel Albares aprelin 9-da Tehrandakı səfirliyi bərpa etmək niyyətini açıqlayıb.

    Qərar Donald Trampın elan etdiyi atəşkəsdən sonra qəbul edilib. İspaniya diplomatları ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı başladıqdan sonra İran paytaxtından təxliyə edilmişdi.

    В Иране возобновило работу испанское посольство
    Spain reopens embassy in Tehran

