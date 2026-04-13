Федоров: Бельгия и Испания выделят оборонную помощь Украине на €2 млрд

Бельгия и Испания выделяют Украине по одному миллиарду евро оборонной помощи.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в телеграм-канале по итогам разговоров с главами оборонных ведомств этих стран.

"Провел разговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Синхронизировали ключевые направления сотрудничества – усиление противовоздушной обороны, развитие производства дронов и "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения", - написал он.

По словам Федорова, Бельгия в этом году выделяет €1 млрд оборонной помощи Украине и подтвердила намерение передать дополнительные истребители F-16, а также обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов.

Испания также предоставляет €1 млрд на поддержку Украины в 2026 году. Во время переговоров стороны уделили внимание развитию оборонного сотрудничества, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Украина предложила возможность тестирования испанских беспилотников в боевых условиях.