В Иране сообщили о гибели более 3 тыс. человек с начала военной операции США и Израиля

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в республике погибли более 3 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил агентству Mizan глава организации судебной медицины Ирана Аббас Масджеди Арани.

"Примерно 40% тел не поддавались идентификации",- сказал он. При этом отметил, что сейчас тела практически всех погибших опознаны и переданы семьям.

30 марта в Красном полумесяце сообщали, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана атакам подверглись более 102 тыс. гражданских объектов. Число погибших чуть больше чем за неделю выросло в 1,5 раза.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.