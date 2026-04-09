Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Иране сообщили о гибели более 3 тыс. человек с начала военной операции США и Израиля

    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 15:30
    В Иране сообщили о гибели более 3 тыс. человек с начала военной операции США и Израиля

    С начала военной операции США и Израиля против Ирана в республике погибли более 3 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщил агентству Mizan глава организации судебной медицины Ирана Аббас Масджеди Арани.

    "Примерно 40% тел не поддавались идентификации",- сказал он. При этом отметил, что сейчас тела практически всех погибших опознаны и переданы семьям.

    30 марта в Красном полумесяце сообщали, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана атакам подверглись более 102 тыс. гражданских объектов. Число погибших чуть больше чем за неделю выросло в 1,5 раза.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Последние новости

    16:19

    В Товузе трое детей помещены в медучреждение после отказа родителей - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:13

    МЧС РФ: В Дагестане из-за ливней остаются подтопленными свыше 1 тыс. домов

    В регионе
    16:04

    Чистая прибыль Xalq Sığorta превысила 6 млн манатов

    Финансы
    16:01

    Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном о "зеленой" энергии

    В регионе
    15:58

    Чистая прибыль Qala Sığorta снизилась почти на 20%

    Финансы
    15:53
    Фото

    В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащиты

    Инфраструктура
    15:51
    Фото

    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью

    Внешняя политика
    15:47

    Зия Озтюрклер: Северный Кипр — ворота в Восточное Средиземноморье для тюркского мира

    Внешняя политика
    15:45

    В США небольшой самолет потерпел крушение, погибли два человека

    Другие страны
    Лента новостей