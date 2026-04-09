ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı başlayandan bəri İranda 3 mindən çox insan ölüb
Digər ölkələr
- 09 aprel, 2026
- 15:39
ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı başlayandan bəri ölkədə 3 mindən çox insan həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mizan" agentliyinə İranın Məhkəmə Tibb Təşkilatının rəhbəri Abbas Məscidi Arani məlumat verib.
O qeyd edib ki, hazırda həlak olanların demək olar ki, hamısının meyitləri ailələrinə təhvil verilib.
Martın 30-da Qızıl Aypara Cəmiyyətindən bildirilib ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı başlayandan bəri 102 mindən çox mülki obyekt hücumlara məruz qalıb.
