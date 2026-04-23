    В Иране казнили очередного обвиняемого в связях с Израилем

    23 апреля, 2026
    В Иране казнили очередного обвиняемого в связях с Израилем

    В Иране казнили еще одного мужчину, обвиняемого в связях с Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Mizan.

    Казненный Солтани Ширзади Фахр был членом оппозиционной организации "Моджахедин-э Халк".

    По данным иранских властей, Фахр также был признан виновным в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

    Напомним, в конце марта и начале апреля в Иране казнили несколько членов "Моджахедин-э Халк" по аналогичному обвинению.

    İranda İsraillə əlaqəli daha bir nəfər edam edilib
    Iran executes man linked to opposition group

