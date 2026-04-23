В Иране казнили очередного обвиняемого в связях с Израилем
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 09:18
В Иране казнили еще одного мужчину, обвиняемого в связях с Израилем.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Mizan.
Казненный Солтани Ширзади Фахр был членом оппозиционной организации "Моджахедин-э Халк".
По данным иранских властей, Фахр также был признан виновным в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.
Напомним, в конце марта и начале апреля в Иране казнили несколько членов "Моджахедин-э Халк" по аналогичному обвинению.
Последние новости
