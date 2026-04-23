В Иране казнили очередного обвиняемого в связях с Израилем

В Иране казнили еще одного мужчину, обвиняемого в связях с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Mizan.

Казненный Солтани Ширзади Фахр был членом оппозиционной организации "Моджахедин-э Халк".

По данным иранских властей, Фахр также был признан виновным в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Напомним, в конце марта и начале апреля в Иране казнили несколько членов "Моджахедин-э Халк" по аналогичному обвинению.