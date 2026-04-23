    • 23 aprel, 2026
    • 09:23
    İranda İsraillə əlaqəli daha bir nəfər edam edilib

    İranda İsraillə əlaqədə ittiham olunan daha bir nəfər edam edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" "Mizan"a istinadən məlumat yayıb.

    Edam edilən Soltani Şirzadi Fəxr müxalif "Mücahidin-e Xalq" təşkilatının üzvü olub.

    İran hökumətinin məlumatına görə, Fəxr həmçinin İsrail xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda da təqsirli bilinib.

    Xatırladaq ki, martın sonunda və aprelin əvvəlində İranda "Mücahidin-e Xalq"ın bir neçə üzvü İsraillə əməkdaşlıqda ittiham olunaraq edam edilib.

    В Иране казнили очередного обвиняемого в связях с Израилем
    Iran executes man linked to opposition group

    Son xəbərlər

    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti