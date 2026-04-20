Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 09:31
    В Иране казнили двух человек по обвинению в связях с Моссад

    Власти Ирана казнили двух человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведывательной службой "Моссад".

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Согласно информации, осужденные прошли специальную подготовку за рубежом, являлись участниками разветвленной шпионской сети, связанной с "Моссадом", и, по версии иранских спецслужб, планировали проведение диверсионных операций на территории Исламской Республики.

    Им были инкриминированы ряд обвинений, такие как "вражда против Бога" (вооруженная деятельность против государства - ред.) и "сотрудничество с враждебными группами".

    Агентство сообщает, что смертный приговор был утвержден верховным судом страны и приведен в исполнение.

    Смертная казнь Обвинения в шпионаже Израильская разведывательная служба Моссад Иран Израиль Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İranda "Mossad" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib
    Iran executes two men convicted of espionage for Mossad and plotting attacks

