В Иране казнили двух человек по обвинению в связях с "Моссад"
- 20 апреля, 2026
- 09:31
Власти Ирана казнили двух человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведывательной службой "Моссад".
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно информации, осужденные прошли специальную подготовку за рубежом, являлись участниками разветвленной шпионской сети, связанной с "Моссадом", и, по версии иранских спецслужб, планировали проведение диверсионных операций на территории Исламской Республики.
Им были инкриминированы ряд обвинений, такие как "вражда против Бога" (вооруженная деятельность против государства - ред.) и "сотрудничество с враждебными группами".
Агентство сообщает, что смертный приговор был утвержден верховным судом страны и приведен в исполнение.
