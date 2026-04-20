В Иране казнили двух человек по обвинению в связях с "Моссад"

Власти Ирана казнили двух человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведывательной службой "Моссад".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, осужденные прошли специальную подготовку за рубежом, являлись участниками разветвленной шпионской сети, связанной с "Моссадом", и, по версии иранских спецслужб, планировали проведение диверсионных операций на территории Исламской Республики.

Им были инкриминированы ряд обвинений, такие как "вражда против Бога" (вооруженная деятельность против государства - ред.) и "сотрудничество с враждебными группами".

Агентство сообщает, что смертный приговор был утвержден верховным судом страны и приведен в исполнение.