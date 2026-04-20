İranda "Mossad" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib
- 20 aprel, 2026
- 09:37
İranda İsrailin "Mossad" kəşfiyyat xidməti ilə əməkdaşlıqda təqsirli bilinən iki nəfər edam edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, xaricdə xüsusi hazırlıq keçmiş məhkumlar "Mossad"la əlaqəli geniş casus şəbəkəsinin iştirakçısı olublar və İran xüsusi xidmət orqanlarının versiyasına görə, İslam Respublikasının ərazisində təxribatlar həyata keçirməyi planlaşdırıblar.
Agentlikdən bildiriblər ki, ölüm hökmü ölkənin ali məhkəməsi tərəfindən təsdiq edilib və icra olunub.
Son xəbərlər
10:05
Foto
Sosial inkişafın təşviqinə dair Bakı–Banqkok Bəyannaməsi qəbul olunubXarici siyasət
10:03
Rumen Radevin partiyası Bolqarıstanda keçirilən seçkilərdə böyük fərqlə liderlik edirDigər ölkələr
10:00
Foto
Bakıda kibertəhlükəsizlik üzrə genişmiqyaslı beynəlxalq təlimlər başlayıbİKT
09:53
Frenk Lempard "Çempionşip"də mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi seçilibFutbol
09:52
"Azərpoçt"un rəhbəri işdən çıxıbİKT
09:43
Qlobal şokların Azərbaycanda iqtisadi artıma təsiriMaliyyə
09:41
Foto
Türkiyənin Mədəniyyət Marşrutu Festivalları bu il 26 şəhərdə keçiriləcəkRegion
09:37
İranda "Mossad" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilibRegion
09:28