İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İranda "Mossad" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib

    Region
    • 20 aprel, 2026
    • 09:37
    İranda Mossad ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib

    İranda İsrailin "Mossad" kəşfiyyat xidməti ilə əməkdaşlıqda təqsirli bilinən iki nəfər edam edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, xaricdə xüsusi hazırlıq keçmiş məhkumlar "Mossad"la əlaqəli geniş casus şəbəkəsinin iştirakçısı olublar və İran xüsusi xidmət orqanlarının versiyasına görə, İslam Respublikasının ərazisində təxribatlar həyata keçirməyi planlaşdırıblar.

    Agentlikdən bildiriblər ki, ölüm hökmü ölkənin ali məhkəməsi tərəfindən təsdiq edilib və icra olunub.

    İranda edam hökmü MOSSAD
    В Иране казнили двух человек по обвинению в связях с "Моссад"
    Iran executes two men convicted of espionage for Mossad and plotting attacks

