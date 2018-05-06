 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Иране 16 женщин приговорены к тюрьме за присоединение к ИГИЛ в Сирии

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Шестнадцать женщин, которые отправились в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам террористической группировки ИГИЛ, приговорены в Иране к тюремному заключению по различным обвинениям.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство IRNA со ссылкой на генерального прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.

    По его словам, женщины прошли подготовку и провели в Сирии несколько операций. Долатабади добавил, что они были арестованы сразу по возвращении в Иран. Продолжительность тюремных сроков для осужденных не указывается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi