В Иране 16 женщин приговорены к тюрьме за присоединение к ИГИЛ в Сирии

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Шестнадцать женщин, которые отправились в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам террористической группировки ИГИЛ, приговорены в Иране к тюремному заключению по различным обвинениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство IRNA со ссылкой на генерального прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.

По его словам, женщины прошли подготовку и провели в Сирии несколько операций. Долатабади добавил, что они были арестованы сразу по возвращении в Иран. Продолжительность тюремных сроков для осужденных не указывается.