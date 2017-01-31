В Ираке уничтожили одного из близких к главарю ИГИЛ боевиков

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Один из главарей террористической группировки ИГИЛ, приближенный к лидеру этой организации Абу Бакру аль-Багдади, ликвидирован к западу от Мосула.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский информационный портал IBNNews.

Экстремист по имени Абдалла Юсеф, известный также по прозвищу Абу Бакр аль-Хатуни и, по версии портала, считающийся "третьим человеком" в иерархии ИГИЛ, был убит в районе города Талль-Афар (в 50 км к западу от Мосула) во время спецоперации. Каких-либо других подробностей не приводится. Пока также не известно, кто именно проводил этот рейд.

Согласно информации ряда иракских СМИ, аль-Хатуни был так называемым наместником Мосула. Кроме того, он входил ранее в "совет шуры" ИГИЛ.